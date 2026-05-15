Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) зворушливо привітав свою дружину Катерину з днем народження.

Напередодні свого мегафайту в Єгипті український боксер подякував коханій за підтримку та надійний тил.

З днем народження, моя душа.

Ти — моя сила, мій дім і мій спокій у цьому галасливому світі. Коли ти поруч зі мною, я завжди знаю, що все правильно, навіть коли життя стає складним.

Дякую тобі за любов, за наших дітей і за ту силу, яку ти приносиш у нашу сім’ю щодня.