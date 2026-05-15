Сума вражає! Відомо, скільки отримає Усик за бій проти Верховена
Поєдинок пройде 23 травня
37 хвилин тому
Оприлюднено фінансові деталі поєдинку між чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном. Повідомляє нідерландське видання Panorama.
Гонорари спортсменів розподіляться таким чином:
Олександр Усик може отримати до 100 мільйонів доларів. Ця сума є однією з найбільших у його кар'єрі (більше українець заробив лише за реванш проти Тайсона Ф'юрі — 114 мільйонів).
Ріко Верховен гарантовано заробить близько 15 мільйонів доларів. Для нідерландського бійця це абсолютний фінансовий рекорд за всю його професійну кар'єру.
Нагадаємо, поєдинок відбудеться 23 травня у Гізі. Організатори вже розпочали монтаж тимчасової арени безпосередньо посеред пустелі на тлі єгипетських пірамід.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05