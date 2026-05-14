Верховен прибув до Єгипту на бій з Усиком, Ріко показав актуальну вагу
Зірка кікбоксингу у гарному настрої
близько 4 годин тому
Усик і Верховен / Фото - BBC
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен прибув до Єгипту на поєдинок проти володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО).
«Доброго ранку, хлопці. Півтора тижня до великого бою. Ми в Єгипті».
Також Ріко показав актуальну вагу – 124,3 кг.
«Коротке оновлення. Поїхали, це не так уже й погано».
Бій між Усиком та Верховеном пройде 23 травня в Гізі.
Напередодні WBC представила пояс «Король Нілу» для переможця поєдинку Усик – Верховен.
