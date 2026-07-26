Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) відреагував на перемогу британця Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) над албанцем Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО). Слова наводить Fight News.

Український боксер прокоментував виступ Джошуа та висловив впевненість у його потенційному поєдинку проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО):

Ентоні Джошуа – наступний абсолютний чемпіон світу. Перший раунд став випробуванням, але Ей Джей повернувся. Це бокс. Цей аперкот був хороший, і після нього пішов нокдаун. Ей Джей повернувся і переміг.

«Жадібне пузо», я знаю, що зараз ти будеш говорити, що у Джошуа кришталева щелепа, бла-бла-бла. Забирайся. Я не бачив виступу Ф’юрі в бою з Маріушем Вахом. Чи побачимо ми далі бій Джошуа-Ф’юрі? Так. Ей Джей переможе. Він нокаутує Ф’юрі