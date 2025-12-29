Денис Сєдашов

Очевидець смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю відомого британського боксера Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) поділився новими подробицями інциденту.

За словами Аденийи Ороджо, кортеж складався з двох автомобілів — Lexus та Pajero. У момент аварії в салоні авто знаходилися чотири людини. Слова наводить Daily Express.

Це був кортеж із двох машин — Lexus і Pajero. Джошуа сидів позаду водія. Під час аварії в Lexus було чотири людини. Ми розпочали рятувальні роботи ще до прибуття дорожньої служби. Пасажир поруч із водієм та людина, яка сиділа поруч із Джошуа, загинули на місці.

Нагадаємо, аварія призвела до загибелі двох осіб. Сам Ентоні Джошуа відбувся незначними травмами.