Стали відомі деталі смертельного ДТП з авто Ентоні Джошуа
Аварія призвела до загибелі двох людей
близько 1 години тому
Стали відомі деталі смертельного ДТП за участю автомобіля, в якому перебував колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).
Як повідомляє BBC з посиланням на Федеральний корпус безпеки дорожнього руху Нігерії, причиною аварії стало перевищення швидкості з боку водія позашляховика Lexus.
Lexus рухався з перевищенням установленого законом швидкісного ліміту. Автомобіль втратив керування під час маневру обгону та врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі.
Трагедія сталася на трасі Лагос—Ібадан. Унаслідок зіткнення загинули двоє людей. Ентоні Джошуа, який перебував у салоні автомобіля, відбувся незначними травмами.
