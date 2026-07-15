Український боксер хевівейту Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) для vRINGe поділився думками про гіпотетичний поєдинок чемпіона WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) проти колишнього володаря титулів Володимира Кличка (64-5, 53 КО).

«Особливо не чув у Німеччині розмов на цю тему. Але особисто для мене це був би дуже цікавий і класний бій. Я теж вважаю, що для Володимира такий бій був би крутим. І бачу шанси на перемогу в ньому. Спочатку провести один поєдинок для розігріву… Адже все-таки він дуже довго не виходив на ринг… Тренування – це одне, а великий ринг – це дещо інше.

Якщо, звичайно, у WBC дозволять одразу ж поборотися за титул чемпіона світу, то цілком вірю, що стиль Кличка дозволить йому перемогти. Було б дуже круто й класно. Судячи з мого досвіду в боксі, коли проскакують різні такі чутки, то однозначно їх хтось запускає. І запускають зазвичай з якоюсь метою. Це може бути як з боку Агіта, так і з боку Володимира. А може й з обох боків. Якщо вже розігрівають, якщо є ці розмови, значить, однозначно відбувалися якісь кроки в цьому напрямку».