Ломаченко, Кличко, Усик: Хижняк зібрав свого «ідеального боксера»
Українець назвав боксерів, чиїми навичками він захоплюється найбільше
близько 1 години томуПідписатися в
Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк поділився своїм баченням ідеального боксера, назвавши лідерів у різних технічних і фізичних компонентах. На думку українця, найкращий боксерський інтелект має Василь Ломаченко (18-3, 12 КО), а головним орієнтиром у сучасному спорті є Олександр Усик (25-0, 16 КО). Слова наводить USYK-17 PROMOTIONS.
Витривалість – Теренс Кроуфорд, футворк – Сауль Альварес, боксерський IQ – Василь Ломаченко, джеб – Володимир Кличко, захист – Флойд Мейвезер, швидкість – Менні Пак’яо, сила – Оскар Де Ла Хойя.
Топ з топів — Олександр Усик. Пишаємося ним, захоплюємося і ставимо в приклад.
Вже 25 липня Хижняк проведе поєдинок проти непереможеного французького напівважковаговика Ленні Патрача (8-0-1, 5 КО).
Хижняк проведе другий професійний бій в андеркарді поєдинку Джошуа в Саудівській Аравії.