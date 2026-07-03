Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) в інтерв’ю Sportal.bg розповів про свої футбольні вподобання на чемпіонаті світу-2026.

Легендарний боксер зізнався, що підтримував німецьку збірну через відсутність на Мундіалі національної команди України.

Я вболівав за Німеччину, адже Україна, на жаль, не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу. Я підтримував Німеччину, підтримую її й надалі, тому що це мій другий дім.

Якщо ж говорити про інші збірні, то, чесно кажучи, я поки ще не вирішив, за кого вболіватиму на ЧС після Німеччини.