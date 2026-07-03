Володимир Кличко назвав збірну, за яку вболівав на ЧС-2026 з футболу
Зірковий боксер вболівав за Німеччину
7 хвилин томуПідписатися в
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) в інтерв’ю Sportal.bg розповів про свої футбольні вподобання на чемпіонаті світу-2026.
Легендарний боксер зізнався, що підтримував німецьку збірну через відсутність на Мундіалі національної команди України.
Я вболівав за Німеччину, адже Україна, на жаль, не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу. Я підтримував Німеччину, підтримую її й надалі, тому що це мій другий дім.
Якщо ж говорити про інші збірні, то, чесно кажучи, я поки ще не вирішив, за кого вболіватиму на ЧС після Німеччини.
Шанси Голанда і компанії ростуть. Лідер збірної Бразилії пропустить 1/8 ЧС-2026 проти Норвегії.