Новий гендиректор PFL Джон Мартін поділився думками про потенційний бій абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) та популярного відеоблогера і боксера Джейка Пола (12-1, 7 КО) за правилами ММА.

Він зазначив, що співзасновник PFL Донн Девіс підтримує зв’язок із Полом та його бізнес-партнером Накісою Бідаріаном. Цитує Мартіна bloodyelbow.com.

«Здається, я вже місяць на посаді, і я був досить зайнятий. Але я з нетерпінням чекаю на це [зустріч з Бідаріаном та Полом].

Наскільки я розумію, якщо Джейк вирішить битися в MMA, у нього є стосунки з PFL, і ми були б чудовим місцем для нього. Тож почекаємо і побачимо, що станеться».

Він також відповів, чи хотів би він провести цей бій.

«Відповідь – так! Це було б чудово. Джейк надзвичайно добре виступив у боксі, і я думаю, що він здивував багатьох людей. І я б із задоволенням розглянув можливість проведення його бою за правилами ММА у PFL».