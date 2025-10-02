Німецький нокаутер заявив, що у 2027 році виграє титул у вазі Усика
Він розповів про свої цілі на професійному ринзі
близько 3 годин тому
Емануель Одіасе / Фото - Tapology
Німецький боєць надважкого дивізіону Емануель Одіасе (8-0, 7 КО) в інтерв'ю The Ring розповів про свої амбіції.
«У 2027 році я буду чемпіоном світу. Два роки пролетять швидко, ми працювали з різними чемпіонами світу, я просто роблю крок за кроком.
Наступного року я боротимуся за європейські титули, а у 2027 році матиму пояс чемпіона світу на талії».
