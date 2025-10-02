Тимчасовий чемпіон світу за версією WBA у надважкому дивізіоні Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) для Sky Sports розповів, що його мотивує можливість зустрітись з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

«Це величезна мотивація. Я намагаюся не надто відволікатися на це. Очевидно, що це мрія, це все – битися за титул чемпіона світу. Тож спочатку нам потрібно провести бій 25 жовтня і втілити це в життя. Але потім серйозно переходимо до вищої ліги.

Це найбільше випробування наразі, Джозеф Паркер – чудовий суперник. Чи зараз правильний час, чи ні – це питання не має значення. Переді мною є можливість.

Я просив про це. Я попросив Френка Воррена організувати великі бої. Він, мабуть, організував для мене другий за величиною бій, який тільки може бути. Моя черга вийти цього вечора та зробити те, що в мене виходить найкраще.

Паркеру варто віддати належне за те, що він не хотів просто сидіти і чекати на Усика, а хотів скористатися своїм шансом і піти та отримати цей бій. Можливо, він трохи роздратований тим, що йому доводиться намагатися пройти через ще одну війну, щоб пробитися до ще одного титульного бою.

Якщо я спіймаю суперника чисто, якщо я спіймаю його правильно, так, як ми з командою тренувалися, то я можу перемогти будь-кого в цьому дивізіоні.

Можливо, в цьому бою мені доведеться кілька разів його здивувати, але так чи інакше я бачу, як я зроблю це».