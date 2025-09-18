Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 KO) заявив, що хоче, щоб Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) повісив рукавички на цвях після перемоги в поєдинку проти Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО).

Цитує Шакура boxing247.com.

«Я більше не хочу бачити, як він б'ється. Вся справа в тренувальних таборах і зносі, від якого страждає його тіло. Я думаю, що він домігся в цьому виді спорту всього, що міг. Він більше нічого не може зробити. Кроуфорд змусив одного з найкращих бійців нашого покоління виглядати посередньо. Я вважаю це великим досягненням.

Усе закінчилося. Я думаю, що Кроуфорд присвятив багато дорогоцінного часу своєму тілу і майстерності. Для нього більше не залишилося досягнень. Він триразовий абсолютний чемпіон світу».