Колишній чемпіон світу Віктор Постол (33-5, 12 KO) в інтерв’ю sport-express.ua оцінив подальші перспективи Олександра Усика (24-0, 15 KO):

Думаю, що Усик вже довів усе, що тільки можна було. Ніяких його поєдинків у ММА або кікбоксингу я не бачу. Впевнений, що цього не буде.

У боксі, можливо, третій бій з Ф’юрі або ще з кимось. Заробити дійсно великий гонорар.

Наскільки я знаю, Олександр, начебто, відкриває якусь свою промоутерську компанію, аби вести хлопців й проводити поєдинки. Повторюся, можна заробити купу грошей й вкласти у розвиток спортсменів. Чому ні?