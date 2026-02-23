Постол: «Ніяких поєдинків Усика у ММА або кікбоксингу я не бачу»
Віктор вважає, що співвітчизник вже всім усе довів
21 хвилину тому
Фото: Instagram
Колишній чемпіон світу Віктор Постол (33-5, 12 KO) в інтерв’ю sport-express.ua оцінив подальші перспективи Олександра Усика (24-0, 15 KO):
Думаю, що Усик вже довів усе, що тільки можна було. Ніяких його поєдинків у ММА або кікбоксингу я не бачу. Впевнений, що цього не буде.
У боксі, можливо, третій бій з Ф’юрі або ще з кимось. Заробити дійсно великий гонорар.
Наскільки я знаю, Олександр, начебто, відкриває якусь свою промоутерську компанію, аби вести хлопців й проводити поєдинки. Повторюся, можна заробити купу грошей й вкласти у розвиток спортсменів. Чому ні?
Нагадаємо, що Постол готується до повернення на ринг.