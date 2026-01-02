Потенційний суперник Усика замість поєдинку з українцем хоче битися з Чісорою
Вайлдер вважає, що Дерек може підготувати його до Олександра
близько 2 годин тому
Фото: SHOWTIME
Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 KO) в інтерв’ю Cigar Talk висловився про потенційний поєдинок з Дереком Чісорою (36-13, 23 KO):
О, чувак, це міг би бути справжній бій. Знаєш що, нехай він буде розминкою перед бою з Усиком. Мені це подобається. Якщо ви знаєте Дерека, якщо ви його фанат, ви знаєте, що він не слабкий. Він не дасть над собою знущатися. У нього менталітет альфа-самця, і коли ти протистоїш іншому альфа-самцю, це проблема.
Нагадаємо, що навесні Вайлдер може провести мегафайт з Олександром Усиком.