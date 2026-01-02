Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) для Ring Magazine розповів, чому хоче провести поєдинок проти ексчемпіона світу американця Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).

Востаннє ми бачили тебе на рингу в липні, коли ти нокаутував Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді реваншу. У першому бою він намагався заявити, що був удар нижче пояса. Ми знаємо, що це не так. Що ми побачимо від тебе наступного року? Які твої плани?

«Моя команда готує бій наступного року. Я хочу битися з Деонтеєм Вайлдером. Я хочу цей бій. Думаю, що Деонтей теж. Окей, погнали».

Ми всі знаємо, що Деонтей Вайлдер вже не в розквіті сил, але я все ще вважаю цей бій цікавим. Гадаю, що причина, чому ти теж, полягає в тому, що він – одне з найвідоміших імен твоєї епохи, а ти хочеш перемогти всі найвідоміші імена в еру Олександра Усика. Це так?

«Це одне з найвідоміших імен. Це топбоєць останніх 10 років. Для мене це чудовий бій».

І, звичайно, він один з найсильніших панчерів, якщо не найсильніший панчер в історії надважкої ваги. Але ти також досить сильний панчер. Хоча ти й почав з важкої ваги. Ми бачили, як ти нокаутував Дюбуа. Ми бачили, як ти відправив у нокдаун Тайсона Ф’юрі. Тож, можливо, у тебе сильніший удар?

«Можливо, але... Можливо».

Раніше Усик назвав строки свого наступного поєдинка.