24-разовий чемпіон турнірів Великого шолома п'ята ракетка світу сербський тенісист Новак Джокович не зміг вийти у друге коло Відкритого чемпіонату США 2026 року.

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У стартовому матчі турніру Новак з рахунком 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6 сенсаційно поступився аргентинцю Маріано Навоне (АТР, 49).

Зустріч тривала 4 години 40 хвилин. Джокович зробив 10 ейсів і припустився 10 подвійних помилок, реалізувавши 4 брейк-пойнти з 12. Його суперник дев'ять разів подав навиліт, припустився вісім подвійних помилок, а також реалізував 6 брейк-пойнтів з 17. корті. Сербу довелося навіть випити пігулку.

Наступним суперником Навоне стане переможець у матчі між Маттео Берреттіні (Італія) та Стен Ваврінка (Швейцарія).

US Open-2026 проходить з 30 серпня по 13 вересня. Діючим чемпіоном турніру є іспанець Карлос Алькарас.

Нагадаємо, українка Марта Костюк вийшла до другого кола US Open.