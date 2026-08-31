Світоліна вдало стартувала на US Open-2026
Титулована українка віддала суперниці лише 3 гейми
У ніч на 31 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) зіграла матч в рамках першого раунду US Open.
Світоліна з рахунком 6:1, 6:2 здобула перемогу над аргентинкою Соланою Сьєррою (№87 WTA).
Матч тривав 53 хвилини. За перші 13 хвилин поєдинку Еліна повела з рахунком 5:0. Світоліна виконала 1 подачу навиліт, припустилася 6 подвійних помилок.
Це була перша очна зустріч тенісисток.
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Переможниця матчу зіграє з Маєю Джойнт з Австралії або нейтральною тенісисткою Людмилою Самсоновою.
Світоліна брала участь в основній сітці US Open 13 разів. Її найкращий результат – півфінал у 2019 році.
Нагадаємо, Даяна Ястремська вибула на старті US Open-2026.
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