Прайс – про поєдинок Ф’юрі з росіянином: «Він небезпечний»
Девід вважає, що махмудов – гарна кандидатура для камбеку
8 хвилин тому
Британський хевівейтер Девід Прайс поділився думками про бій Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) та арсланбека махмудова (21-2, 19 KO). Бійця цитує vringe.com:
Я вважаю, що це хороший бій. Цей поєдинок має сенс. махмудов зараз після перемоги над відомим у Британії популярним бійцем (Девідом Алленом). Він добре виглядав у бою, він гарний атакуючий боєць, і через нього Тайсон буде напоготові. Тому що він небезпечний. Тайсон Ф’юрі не може вимкнутись і на хвилину, йому потрібен хтось подібний навпроти нього. Йому не потрібен ще один Сефер Сефер для бою-повернення. Він не був поза боксом довгий час, він не зіпсував своє тіло так, як він робив у попередньому поверненні. Він дивиться за собою, і така пауза могла послужити йому гарну службу. Хто знає?
Нагадаємо, що президент UFC хоче організувати поєдинок Ентоні Джошуа – Ф’юрі.