Володимир Кириченко

Сьогодні, 17 липня, володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) та чемпіон IBF британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) проведуть пресконференцію.

Початок – о 15.00 за київським часом.

Бій за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі між Усиком та Дюбуа пройде 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Перший поєдинок між Даніелем і Олександром відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві та завершився перемогою українця нокаутом у 9-му раунді.

Усик – Дюбуа II: коли і де дивитися реванш та час бою