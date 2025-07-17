Володимир Кириченко

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкому дивізіоні Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) викликав на бій переможця реваншу між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Він записав музичне відео під пісню Джонні Кеша Walk the Line і тегнув обох чемпіонів.

«Я пройшов чергу. Тепер я стою на її початку. Ти будеш моїм».

Зазначимо, що Паркер є обов'язковим претендентом на титул WBO.

Нагадаємо, другий поєдинок Усика проти Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні.

«Ми – мамині синочки, а вони – справжні чоловіки». Чісора про війну, Усика та бій на Вемблі.