Претендент на титул Усика красиво викликав українця на бій, використавши українську
Паркер намагається добитися поєдинку з Олександром
близько 2 годин тому
Фото: Instagram
Тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) стильно кинув виклик Олександру Усику (24-0, 15 KO).
Новозеландець передав абсолютному чемпіону «привіт» українською та красиво обіграв слова пісні a-ha Take on me:
Дай мені шанс, прийми мів виклик, бо я піду через день чи два…
Нагадаємо, WBO підтвердила те, що Усик повинен провести свій обов’язковий захист титулу проти Паркера.