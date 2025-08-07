Британський боксер надважкого дивізіону Девід Аллен (24-7-2, 19 KO) поділився очікуваннями від поєдинку проти росіянина Арсланбека Махмудова (20-2, 19 KO).

«Коли мені надіслали список імен, я подумав: «Коли ми вже тут, треба взяти максимум із ситуації». Тож я вибрав Махмудова.

Він великий, і це допоможе зібрати арену в Шеффілді. Я знаю: якщо я його поб’ю – мене чекатимуть дуже великі бої. Моя мотивація — я хочу стати дуже багатим. Якщо я його поб’ю, я буду неймовірно багатим. Це буде щось.

Я не хвилююся через нього. Просто хочу виграти, отримати ще один великий бій – і, сподіваюсь, після того вже спокійно відпочивати все життя

Щоразу, коли від мене очікують перемоги, я програю. Я не дуже добре справляюся з тиском. Саме тому я вибрав Махмудова. Багато хто вважає, що він мене переможе – мені це подобається. Я люблю дивувати.

Думаю, коли Махмудов вийде в ринг зі мною, він і багато інших побачать, що я набагато розумніший у захисті, ніж здається. Я сильніший, ніж про мене думають.

Я не виглядаю як хтось небезпечний, але, думаю, можу його перемогти. Так, я андердог, але вважаю, що маю стиль, потрібний для цього».