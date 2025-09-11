Президент UFC: «Бокс – зламаний вид спорту»
Вайт хоче навести порядок
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Президент UFC Дейна Вайт висловився про свою роль у боксі. Слова функціонера наводить vringe.com:
Я говорю про те, що полагоджу, виправлю бокс. Це не его. Це не зарозумілість. Це реально зламаний вид спорту. Дивіться, що ми зробили в UFC – ми перетворили UFC на NFL і на NBA. Ми купили компанію лише за 2 мільйони доларів і заробили на ній трильйони. Не впевнений, що у світі є ще хоча б одна така ж історія. Саме це я хочу повторити тепер і у боксі.
Раніше Вайт розповів деталі свого боксерського шоу.
