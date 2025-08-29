Ексзірка UFC націлилася на Джейка Пола: «Нокаутую в третьому раунді»
Даррен Тілл впевнений у своїй перемозі
близько 3 годин тому
Колишній претендент на титул UFC Даррен Тілл, який останнім часом успішно виступає у боксі, висловив бажання вийти в ринг проти Джейка Пола.
В інтерв’ю Compare.bet британець відзначив прогрес Проблемної дитини, але заявив, що їхня дуель матиме однозначний фінал.
Джейк Пол непогано боксує, і коли ми зустрінемось, це буде справжнє шоу. Переговорів поки немає, але коли бій відбудеться — я нокаутую його у третьому раунді. Запам’ятайте це.
