Володимир Кириченко

Генеральний директор UFC та керівник Zuffa Boxing Дейна Вайт для Sky Sports повідомив, що йому відоме місце проведення подинку колишніх чемпіонів світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) і Тайсона Ф’юрі (36-2-1, 25 КО).

«Саме ми уклали всі угоди щодо цього бою. Я домовлявся про місце проведення, тому й знаю, де буде бій. Зрештою, правда полягає в тому, що ви поїдете туди, де є гроші».

Мегафайт між Джошуа та Ф'юрі може відбутися 20 листопада в Нью-Йорку.

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