Президент UFC та Zuffa знає, де відбудеться бій між Джошуа та Ф'юрі
Гроші усе вирішують?
Джошуа та Ф'юрі / Фото - Sky Sports
Генеральний директор UFC та керівник Zuffa Boxing Дейна Вайт для Sky Sports повідомив, що йому відоме місце проведення подинку колишніх чемпіонів світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) і Тайсона Ф’юрі (36-2-1, 25 КО).
«Саме ми уклали всі угоди щодо цього бою. Я домовлявся про місце проведення, тому й знаю, де буде бій.
Зрештою, правда полягає в тому, що ви поїдете туди, де є гроші».
Мегафайт між Джошуа та Ф'юрі може відбутися 20 листопада в Нью-Йорку.
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