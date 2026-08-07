Cтало відомо, де і коли може відбутися бій Джошуа – Ф’юрі
Є головний претендент на проведення мегафайту
Ф'юрі та Джошуа / Фото - LA Times
За інформацією журналіста Sports Illustrated Кріса Меннікса, мегафайт між Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсоном Ф’юрі (36-2-1, 25 КО) може відбутися 20 листопада.
«За словами джерел, переговори ще тривають, але орієнтовною датою є 20 листопада.
Проведення бою у п’ятницю дозволить уникнути конкуренції зі студентським футболом».
Нагадаємо, раніше цей же журналіст розповів, що вечір боксу «майже напевно» відбудеться у Сполучених Штатах.
Головним претендентом на проведення є арена Madison Square Garden, яка знаходиться у Нью-Йорку.
Раніше у Великій Британії назвали причину, через яку бій Джошуа – Ф’юрі не відбудеться.