Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Фʼюрі (36-2-1, 25 КО), поділився думками щодо потенційного поєдинку свого клієнта проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Функціонер вважає Циганського короля беззаперечним фаворитом і переконаний, що Ф'юрі під силу відправити суперника в нокаут. Слова наводить DAZN.

Я вважаю Тайсона явним фаворитом. Я говорив це від самого початку. Знаєте, стилі роблять бої, і я думаю, що Тайсон зупинить Ей Джея. Він зробить те саме, що зробив Даніель Дюбуа.

Ну, він уже не той, що раніше, правда ж? Тобто, скільки йому зараз років? 36? Я вже старий дід, не памʼятаю.

Знаєте, він тренувався з Усиком і робив усе, що мав. Він має неймовірний вигляд. Вони змусили його працювати за новим, важким режимом фізпідготовки. Але чого ти точно не можеш зробити в боксі – так це накачати м’язи на своєму підборідді.