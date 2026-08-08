Едді Хірн, промоутер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) в інтерв’ю Sky Sports News, верить, що поєдинок його клієнта проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) відбудеться у Великій Британії, а не у США.

«Наприкінці серпня відбудеться прес-конференція. Я не буду сидіти тут і говорити, що бій у жодному разі не відбудеться у США, бо все може змінитися. Але мені справді здається, що поєдинок має відбутися у Великій Британії, і ми зробимо все можливе для цього.

Ми проти поєдинку в США. Схоже, що всі інші з цим згодні, але не Ентоні Джошуа. Він відчуває відповідальність перед британськими шанувальниками боксу і зробить усе можливе, щоб дати їм те, чого вони хочуть.

Ми готові битися в листопаді. Немає причин відкладати цей бій. Ми спробуємо зробити так, щоб проведення цього бою в США стало максимально невигідним з фінансової точки зору – в надії, що вони зрештою скажуть: «Гаразд, давайте влаштуємо його у Великій Британії».

«Звісно, Нью-Йорк – світова столиця розваг. Але кому це цікаво? Це двоє британців і найбільший бій в історії британського боксу. Але я розуміюся на бізнесі».