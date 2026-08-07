Володимир Кириченко

Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні Тайсона Ф’юрі (36-2-1, 25 КО), для The Stomping Ground поділився думками про місце проведення поєдинку його клієнта з ексволодарем титулі Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Схоже, ми рухаємося до Нью-Йорка. Що нового можете розповісти?

«Зараз я нічого не можу сказати, тому що ще нічого не завершено й офіційно не оголошено. Це не мені оголошувати. Це мають зробити люди, які вкладають у це гроші, тобто Його Високоповажність.

Коли все буде остаточно узгоджено й оформлено, тоді про це оголосять. Але я абсолютно впевнений, що цей бій відбудеться».

Чи не буде це, можливо, трохи сумним завершенням цього протистояння, якщо воно зрештою відбудеться за океаном і пізніше в кар’єрі, ніж мало б для обох боксерів?

«Ну, із тим, що це відбувається пізніше, вже нічого не поробиш – вони перебувають у тому віці, у якому перебувають. Але головне, що бій буде конкурентним, і головне, що вони обидва цього хочуть. Нарешті це відбувається, тож побачимо.

Іноді з такими боями буває так: здається, що вони мали відбутися кілька років тому, але в підсумку можуть виявитися навіть кращими. Хто знає?

Але якщо бій і пройде не на «Вемблі», то точно не через те, що промоутер не намагався його там організувати. Вони хотіли провести його на «Вемблі» в ранкові години, але, наскільки я розумію, це не вдалося. Хоча я не впевнений».

Якщо говорити про сам поєдинок, то зараз це вже зовсім інший бій. Я знаю, що ви завжди були переконані в перемозі Тайсона Ф’юрі. Чи зараз це більш рівний бій між ними, чи, навпаки, на цьому етапі кар’єри це ще легший поєдинок для Тайсона?

«Я вважаю... Знаєте старе прислів’я: стилі роблять бої. Я просто думаю, що Тайсон незручний для нього. Я завжди вважав, що Тайсон його переможе. Так само, як вважав, що Даніель Дюбуа теж здолає Джошуа».

Повідомлялося, що британський мегафайт Ф’юрі – Джошуа не хочуть бачити в США.