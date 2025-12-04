Президент WBC Маурісіо Сулейман висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO). Функціонера цитує vringe.com:

Усик двічі побився з Ф'юрі, а потім побився з Дюбуа, дайте йому шанс. Може, він думає, що Вайлдер – це легкий бій.

Подивіться на бій Пак’яо проти Барріоса. Тут річ у стилях, тут річ у моменті, тут річ у тому, що відбувається в тебе з ментальним здоров'ям. Деонтей Вайлдер був чемпіоном 5 років, провів 10 успішних титульних захистів, у нього один з найвищих коефіцієнтів нокаутів в історії, і він чудовий спортсмен. У нього не ладналося в нещодавньому минулому, тому що він програв Ф'юрі, одному з найбільших чемпіонів у новітній історії. Потім він програв Чжану та Паркеру. З Паркером він не був у бою. Легко взяти когось і просто викинути. Ні, треба дивитися на всю картину загалом. Якщо Усик поб'ється з Вайлдером, я буду дуже щасливий. Мені це подобається, Деонтей заслуговує на ще одну можливість. Він завжди був з WBC. Усик – це чудовий боєць, але ти ніколи не можеш списувати з рахунків цей удар.