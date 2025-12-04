Усик – про російсько-українську війну: «Зараз нас хочуть завоювати»
Чемпіон зізнався, що бачить в Україні великі перспективи
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Володар титулів WBA/WBC/IBF Олександр Усик (24-0, 15 KO) в інтерв’ю Fight Hub TV розповів, яким бачить майбутнє України на тлі російсько-української війни:
У мене надії на Україну дуже великі. Дуже величезні! Це неймовірна країна, там дуже розумні люди, там дуже добрі люди, дуже сильні люди, котрі відстоюють свою правоту. Зараз нас хочуть завоювати і таке інше. У мене неймовірні відчуття про Україну, і у мене неймовірні плани, які я втілюватиму у своїй країні.
Нагадаємо, що Деонтей Вайлдер хоче отримати деталі щодо бою з Усиком.
Поділитись