Президент WBC оголосив про санкціонування поєдинку між Фʼюрі та Джошуа
Переможець отримає право вийти у ринг проти Агіта Кабаєла
Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман заявив, що організація санкціонує можливий бій між Тайсоном Фʼюрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) як претендентський. Слова наводить Boxingscene.
Переможець цього протистояння здобуде право на поєдинок із чинним чемпіоном світу за версією WBC у надважкій вазі, німцем Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО).
WBC абсолютно точно санкціонує цей бій як фінальний елімінатор, оскільки Тайсон Фʼюрі є першим номером рейтингу в дивізіоні. Наша організація буде пишатися участю у просуванні такого поєдинку.
Вони обидва — видатні бійці, а Тайсон Фʼюрі — один із найвидатніших амбасадорів WBC за всю історію. Ми дуже ним пишаємося. Він завжди був дружньою та доброю людиною як у рингу, так і поза ним.
Попередньо бій між Фʼюрі та Джошуа заплановано на 20 листопада у США.
«Бій, на який ви всі чекали»: Фʼюрі анонсував гучну заяву про свій наступний поєдинок.