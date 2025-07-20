Промоутер Богачука: «Велика перемога нокаутом для Усика та українського боксу на Вемблі»
Том Леффлер привітав Олександра після тріумфу у реванші з Дюбуа
близько 11 годин тому
Усик та Дюбуа / Фото - Sky Sports
Том Леффлер, промоутер українського боксера першого середнього дивізіону Сергія Богачука (26-2, 24 KO), відреагував на перемогу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) у реванші над британцем Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).
«Велика перемога нокаутом для Усика та українського боксу на «Вемблі».
Жодних сумнівів у цій перемозі нокаутом – просто найкращий».
Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.
Статистика ударів у реванші Усик – Дюбуа: Олександр перевершив британця