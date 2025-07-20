Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО) над колишнім володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

«Олександр Усик знову це зробив. Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш.

Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці.

Вітаю з перемогою – тебе, країну, всіх, хто вболівав».