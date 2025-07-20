Зеленський: «Усик знову це зробив. Абсолютний чемпіон. Легенда»
Президент України привітав Олександра після перемоги над Дюбуа
близько 15 годин тому
Володимир Зеленський / Фото - armyinform.com.ua
Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО) над колишнім володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).
«Олександр Усик знову це зробив. Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш.
Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці.
Вітаю з перемогою – тебе, країну, всіх, хто вболівав».
Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.
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