Промоутер Джошуа: «Поки Усик у формі, його ніхто не поб’є»
Президент Matchroom Boxing дав пораду українцю
близько 2 годин тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Відомий британський промоутер Едді Гірн для Sky Sports поділився думками про те, чи варто абсолютному чемпіону у надважкому дивізіоні українцю Олександру Усику (24-0, 15 КО) завершувати карʼєру.
«Він розгромив Даніеля Дюбуа. Він у розквіті сил. Якщо він хоче продовжувати, почувається щасливим і фізично готовим – навіщо завершувати кар’єру?
Питання лише в мотивації. Чи цікавить його Джозеф Паркер? Чи Мозес Ітаума? Якщо так – нехай продовжує. Поки він у формі, його ніхто не поб’є».
Усик востаннє виходив на ринг у липні, достроково перемігши британця Даніеля Дюбуа.
Нагадаємо, Bare Knuckle веде переговори про участь Усика в боях голими кулаками.
Поділитись