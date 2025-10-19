Відомий британський промоутер Едді Гірн для Sky Sports поділився думками про те, чи варто абсолютному чемпіону у надважкому дивізіоні українцю Олександру Усику (24-0, 15 КО) завершувати карʼєру.

«Він розгромив Даніеля Дюбуа. Він у розквіті сил. Якщо він хоче продовжувати, почувається щасливим і фізично готовим – навіщо завершувати кар’єру?

Питання лише в мотивації. Чи цікавить його Джозеф Паркер? Чи Мозес Ітаума? Якщо так – нехай продовжує. Поки він у формі, його ніхто не поб’є».