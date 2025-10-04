Глава Matchroom Boxing Едді Хірн в інтерв’ю iFL TV відповів, кого вважає лідером рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії:

Кого Кроуфорд переміг зі списку P4P? Відповідь – Канело, і, можливо, Еррол Спенс на той час, який був десь у кінці топ-10 на той час, але коли він бився з Шоном Портером, коли він бився з Келлом Бруком, коли він бився з Аміром Ханом, коли він бився з Гамбоа… Важливо, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі.

Я думаю, що він боєць з найкращими навичками на планеті. Це не його вина, він міг би перемогти цих справжніх елітних хлопців у розквіті сил, але йому так і не довелося з ними битися.

А потім я дивлюся на Усика і бачу Тайсона Ф'юрі, який, я вважаю, був у розквіті сил, на піку своєї форми, AJ два-три роки тому, Дюбуа, який є молодою людиною, і, зокрема, здобув другу перемогу над Джошуа, коли він працював на повну потужність. Але навіть коли я повертаюся до крузервейту, він перемагав цих хлопців на чужій території. Він перевершує (Кроуфорда), але це дуже близько.