Олександр Мічков, тренер відомого російського бійця ММА Федора Ємельяненка, оцінив потенційний перехід абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкому дивізіон українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) в ММА.

Цитує Мічкова telecomasia.net.

«Враховуючи вік Усика, я думаю, що йому немає місця в ММА. Якщо його суперник боксер, то, очевидно, в Олександра більше шансів на перемогу. Але якщо це навіть кікбоксер, у нього будуть проблеми.

Було б вражаюче, якби Усик зміг протриматися хвилину проти простого борця».