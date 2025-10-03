Тренер Ємельяненка – про Усика: «Я думаю, що йому немає місця в ММА»
На росії не вірять в успіх українця
близько 1 години тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Олександр Мічков, тренер відомого російського бійця ММА Федора Ємельяненка, оцінив потенційний перехід абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкому дивізіон українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) в ММА.
Цитує Мічкова telecomasia.net.
«Враховуючи вік Усика, я думаю, що йому немає місця в ММА. Якщо його суперник боксер, то, очевидно, в Олександра більше шансів на перемогу. Але якщо це навіть кікбоксер, у нього будуть проблеми.
Було б вражаюче, якби Усик зміг протриматися хвилину проти простого борця».
Нагадаємо, Усик може провести бій проти відеоблогера і боксера важкої ваги Джейка Пола за правилами ММА.