Промоутер Джошуа – про бій Усика з блогером: «Уявіть, як українець перемагає Тайсона чи Холмса»
Хірн вважає, що Джейк Пол не вартий Олександра
близько 6 годин тому
Фото: Instagram
Глава Matchroom Boxing Едді Хірн висловився про потенційний поєдинок абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Джейка Пола. Слова британця наводить vringe.com:
І що буде? Бій лідера паунду із шоуменом? Світ, схоже, остаточно збожеволів. Що Джейк взагалі робив у рингу? Усик – один з найвеличніших у всі часи. Уявіть собі, як він перемагає Тайсона чи Холмса. Він б'ється агресором проти здорованів. Він спробував (діяти у реванші з Дюбуа) другим номером. А потім такий: «Та пішло воно! Просто піду і накидаю йому!»
Даніель Дюбуа визнав велич Усика.