Не все втрачено: Усик зберіг пояс The Ring
Зірка світового боксу залишив один титул
близько 3 годин томуПідписатися в
Олександр Усик / Фото - ESPN
Колишній абсолютний чемпіон світу українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) продовжить володіти титулом чемпіона за версією журналу The Ring у надважкому дивізіоні.
Про це для ESPN повідомив директор команди боксера Сергій Лапін.
Раніше Усик звільнив титули традиційних боксерських організацій, якими донині володів – WBC, WBA та IBF.
Титул WBC вже отримав тимчасовий чемпіон Агіт Кабаєл.
Повідомлялося, що Олександр зацікавлений в реванші з Ріко Верховеном або в поєдинку з Деонтеєм Вайлдером.
Раніше Лапін розкрив причину відмови від поясів.