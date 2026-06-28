Британський фахівець Домінік Інгл на YouTube-каналі Boxing King Media поділився думками щодо наступного суперника для колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Тренер вважає, що оптимальним варіантом для 39-річного українця є поєдинок проти американського нокаутера Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 KO).

Думаю, після свого останнього виступу йому слід битися з Деонтеєм Вайлдером. Це був би чудовий бій просто задля видовищності: Вайлдер завдає потужних ударів, а Усик пробивається крізь них. Йому скоро 40, і в якийсь момент він зменшить темп. Але якщо він зачепить Вайлдера, це буде видовищний нокаут.

Він боксував із Джошуа, Дюбуа, Ф’юрі, Чісорою — з усіма ними. Було б шкода, якби він не нокаутував ще одного чемпіона у надважкій вазі – Деонтея Вайлдера.