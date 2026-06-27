«Він вже давно всім все довів»: Гвоздик відреагував на резонансну заяву Усика щодо титулів
Олександр підтримав рішення зіркового боксера
близько 3 годин томуПідписатися в
Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 KO) поділився думками щодо рішення Олександра Усика (25-0, 16 КО) відмовитися від титулів у надважкій вазі.
Гвоздик повністю підтримав цей крок співвітчизника, зазначивши, що Усик досяг абсолютного максимуму у боксі і тепер може зосередитися на збереженні здоров'я та особистому житті. Слова наводить Fight News.
Олександр, на мій погляд, домігся в боксі всього можливого і неможливого. Думаю, якщо порівнювати його досягнення в аматорах і професіоналах, він – найтитулованіший боєць за всю історію. Вважаю, він уже давно всім все довів. Якщо відчуває, що зараз підходящий момент, то я в будь-якому випадку його підтримумую. Більше нічого досягати. Просто загалом. Ні з погляду спортивних досягнень, ні у фінансовому плані мені здається, проблем немає. Тому зараз мотивація – залишитися здоровим, насолоджуватися життям і все.
«Розчарування»: президент WBC емоційно відреагував на відмову Усика від титулу.
Матеріали по темі
«Йому нема чого доводити»: Красюк прокоментував заяву Усика про звільнення поясів
близько 21 години тому