Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон поміркував про майбутнє зіркового британського суперважковаговика Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

За словами Нельсона, він не хоче, щоб Джошуа повертався на ринг, якщо тільки він не поб'ється з Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 KO). Цитує Джонні secondsout.com.

«Я думаю, що Ентоні Джошуа більше нічого доводити в цій грі. Йому слід скоріше піти і повісити рукавички на цвях, ніж дозволити комусь себе перекинути. Можна провести ще бій із Тайсоном Ф'юрі – це поєдинок, якого ми всі жадаємо. Але якщо цей бій не відбудеться, то йому потрібно просто піти. Йому дуже комфортно, він багата людина».

