Промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Едді Хірн висловився про поєдинок підопічного з Джейком Полом. Функціонера цитує vringe.com:

Якщо AJ його знищить, це буде хороша новина для мене. Цим він усуне мій головний біль. Якщо Джейк переможе, то це означатиме лише одне – з Джошуа покінчено. Я не хочу конкурентного бою. Не хочу 50-50. Хочу 99 на 1 на користь Джошуа.

Бачу, багато хто задоволений від однієї думки про те, що AJ зробить так, щоб Пол випарувався зі світу боксу. Думаю, що все ж таки потрібно віддати хлопцеві належне. Було багато критики щодо рівня його опозиції. Він довів свою хоробрість. Це підвищення рівня опозиції – неначе інша стратосфера.

Ми хотіли провести невеликий 8-раундовий поєдинок. Натомість отримали 8-раундовий бій із Джейком, на кону якого стільки грошей, що ми навіть не могли про це і мріяти. Серйозні завдання розпочнуться вже наступного року з (Туркі) Аль аш-Шейхом. Просто ми не могли відмовитись від такої пропозиції. Це величезний івент. Як сказав AJ у прес-релізі, «жодної пощади». Це не виставковий бій. Це справжній офіційний поєдинок у хевівейті.