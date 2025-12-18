Промоутер Ф’юрі хоче звести жертву Усика з новим володарем титулу українця
Воррена зацікавила ідея поєдинку Вордлі з Чісорою
26 хвилин тому
Глава Queensberry Promotions Френк Воррен висловився про потенційні варіанти для Дерека Чісори (36-13, 23 KO). Функціонера цитує vringe.com:
Я би організував Дереку поєдинок з Вордлі! Спочатку ми планували зробити Чісорі бій з Вайлдером. Але нічого не вийшло, тому що Деонтей вирішив рухатися в іншому напрямку. Потім були розмови про третій бій Дерека з Вайтом. Спершу все було узгоджено, потім все перегралося, і цей варіант відсунули. Чісора давно не проводив боїв. Оскільки він у статусі обов'язкового претендента (IBF), то йому бажано якнайшвидше повернутися на ринг, інакше він ризикує втратити без бою цей статус.
Нагадаємо, що Деонтей Вайлдер не проти побитися з Чісорою.
Поділитись