Чісора про Усика: «Він просто живе своїм життям»
Британський боксер вважає, що українець проводить занадто багато часу у «своєму житті»
22 хвилини тому
Колишній дворазовий претендент на титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Дерек Чісора висловив свою думку щодо абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО) та його володіння поясами.
Слухав, що зараз він проводить занадто багато часу в Дубаї та у своєму «іншому житті». Він просто живе своїм життям, так? Те, що робить Усик, неправильно. Ви не зможете утримувати всі пояси одночасно. Якщо не хочете битися за всі титули, залиште собі пару, відмовтеся від деяких і проведіть хороший бій за них.
Команди Усика та Вайлдера вступили у переговори щодо бою в 2026 році.