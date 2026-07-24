Промоутер Ф'юрі підписав контракт з сином легенди світового боксу
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близько 1 години томуПідписатися в
Насім Хамед / Фото - ВВС
Промоутерська компанія Queensberry Promotions підписала угоду з британським боксером першого середнього дивізіону Самі Хамедом (2-0, 2 КО).
Самі є сином колишнього чемпіона світу легендарного Насіма Хамеда.
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