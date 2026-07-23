Ф'юрі вирішив назвати промоутера свого бою з Джошуа – це не Трамп?
Скандальний британець вирішив заплутати фанатів боксу
близько 3 годин томуПідписатися в
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) для The Stomping Groud відповів на питання про те, хто буде промоутером його поєдинку з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).
«Я чув, що Дейна Вайт промоутер цього бою. Я чув, що він промоутер номер один. Ніхто інший не просуває цей бій. Тільки він. Але потім я почув, що Дональд Трамп є промоутером цього бою.
Чесно кажучи, дуже багато промоутерів займається цим боєм. Всі, кому не ліньки. Навіть колишні професійні кікбоксери. Тож я вже навіть не знаю».
Тайсон та Ентоні підписали угоду на бій, який має пройти у четвертому кварталі 2026 року.
Раніше Дейна Вайт заявляв, що саме він буде промоутером шоу Джошуа – Фʼюрі.
Нагадаємо, британський мегафайт Ф’юрі – Джошуа не хочуть бачити в США.