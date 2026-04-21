Queensberry скасувала вечір боксу через позитивну пробу Лоуренса Околі
Британець здав позитивний тест на заборонені речовини
близько 1 години тому
Промоутерська компанія Queensberry Promotions оголосила про скасування турніру в Парижі, запланованого на суботу 25 квітня. Причиною став позитивний допінг-тест Лоуренса Околі (23-1, 17 КО), який мав битися у головному бою вечора проти Тоні Йоки (15-3, 12 KO).
Організатори вирішили повністю скасувати івент спільно з платформою DAZN.
Офіційна заява Queensberry:
Через обставини, що не залежать від нас, компанії Queensberry та DAZN, на жаль, прийняли рішення скасувати запланований на цю суботу івент у Парижі. З питань повернення коштів, будь ласка, звертайтеся до того, у кого ви придбали квитки.
Нагадаємо, свій останній поєдинок Околі провів у грудні минулого року, достроково перемігши Ебенізера Тетте.
