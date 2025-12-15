Промоутер Джошуа підібрав Вайлдеру суперника замість Усика
Президент Matchroom Boxing зупинився на кандидатурі британського ветерана
близько 2 годин тому
Президент промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн в інтерв'ю YouTube-каналу ESBR Boxing заявив, що ексчемпіону світу в суперважкій вазі Деонтею Вайлдеру (44-4-1, 43 КО) варто розділити ринг з Дереком Чісорою (36-13, 23 KO), а не з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
«Можливо, поєдинок Усика з Вайлдером відбудеться. Олександр просто шукає комерційний бій, який принесе йому гроші. Він на це заслужив.
Я не думаю, що це конкурентний поєдинок. Я б хотів, щоб Вайлдер погодився на інший бій. Можливо, проти Чісори. Я думаю, що це відмінний бій. А потім він, ймовірно, буде рухатися далі. Але, на мій погляд, виходячи з того, що ми бачили останнім часом, його бій з Усиком не буде конкурентним».
Раніше Усик заявив, що хоче в наступному поєдинку побитися з Вайлдером.
Нагадаємо, команди Усика та Вайлдера вступили у переговори щодо бою в 2026 році.